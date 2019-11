Endine Briti Hongkongi konsulaadi töötaja süüdistab Hiina politseid piinamises

Briti välisminister Dominic Raab ütles BBC raadiole, et Chengi süüdistused on usutavad ning talle osaks saanud kohtlemine on tõepoolest piinamine. Raab kutsus Hiina suursaadiku välja ja avaldas protesti Hiina võimude rahvusvahelisi seadusi rikkuva käitumise vastu.