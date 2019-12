Prantsuse pensioniprotestidel osales üle poole miljoni inimese

Praeguses pensionisüsteemis on 42 erinevat pensioniskeemi, erakätes ja riiklikud, mis on üheskoos teel 17 miljardi eurose puudujäägi suunas. Macron tahab koondada skeemid ühte riiklikult hallatud süsteemi, mille alusel hakkavad inimesed oma karjääri jooksul koguma punkte, mis nad saavad hiljem rahaks teha, kirjutab New York Times.

«Nüüd ootame, et valitsus vaatab selle mobilisatsiooni ulatust ja mõistab, et see universaalne süsteem on halb mõte.»