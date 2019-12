Galerii: Prantsuse pensioniprotestid ei näita vaibumise märke

Prantsusmaal neljapäeval alanud streikidelaine üha suurendab reisijate kannatusi. Riiklik raudteefirma SNCG hoiatas, et häired on nädalavahetusel samal tasemel kui neljapäeval ja reedel.

Pariisi külastavad turistid on samuti pidanud pettuma. Maailmakuulus Louvre'i muuseum teatas, et streigi tõttu on mõned saalid suletud. Grand Palais's on kinni ka El Greco suurnäitus.