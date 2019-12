Zelenskõi sari eemaldati esimese osa järel Venemaal eetrist

Eile pälvis suurt tähelepanu uudis, et Vene meelelahutuskanalis TNT esilinastub Zelenskõi sari «Rahva teener». Tähelepanuväärselt oli esilinastuse aeg vaid kaks päeva pärast Zelenskõi ja Putini kohtumist Pariisis Donbassi konflikti lahendamiseks.

Täna aga on ilmselt suhted taas külmumispiirini jahenenud, sest «Rahva teener» eemaldati ootamatult kavast pärast esimese osa ekraanidele jõudmist Kaug-Idas. Ilmselt oli asi Putini pihta suunatud teravates naljades.

Tegelikult spekuleerisid paljud, kui kauaks Putinit tögaval sarjal lastakse eetriaega nautida. Tuleb välja, et vastus on vähem kui üks õhtu.

TNT väitis väljaandele Vedomosti, et ei kavatsenudki kogu hooaega tele-eetris näidata ja et selle eetrisse andmine oli turundustrikk kanali veebiedastusplatvormi reklaamimiseks. Seal on sarja esimene osa endiselt saadaval.