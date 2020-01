Putin: Venemaa vajab tugevat presidendivõimu

«Arvan, et Venemaa selle tohutu ala, eri uskude ja arvukate rahvastega, kes seal elavad (...) vajab ikkagi presidendivõimu,» ütles Putin kohtumisel Lipetski oblasti rahvaga.

Tema sõnul räägivad isegi Lääne asjatundjad, et parlamentarism on teataval määral sellises kriisiolukorras ja mõtlevad sellele, kuidas elavdada, anda sellele uus kvaliteet, muuta see süsteem (parlamentaarne valitsusviis) tõhusamaks.

Putin rõhutas, et Euroopas laialdaselt kasutatav parlamentaarne valitsusviis annab tänapäeval tõrkeid.

«Mõnes riigis ei suudeta vaatamata poliitilise taristu olemasolule parteide näol moodustada poole aasta jooksul valitsust. Ei õnnestu. Kas te kujutate ette Venemaad pool aastat ilma valitsuseta? See oleks katastroof!» ütles Putin.

Teistel puhkudel lepitakse valitsuse moodustamiseks kokku koalitsioonid, kusjuures erakondade vahel, mis valivad täiesti vastakaid poliitilisi eesmärke ja vahendeid nende saavutamiseks.

«Ühed ütlevad, tinglikult, et on vaja kasutada kõiki energiaallikaid, seal hulgas tuumaenergiat, teised ei taha mingit tuumaenergiat. Seejärel moodustavad nad koalitsiooni. Kuidas nad hakkavad üldriiklikke ülesandeid lahendama?» rõhutas Putin.

«Kas meil oleks parlamentaarne valitsusviis rakendatav? Teoreetiliselt küll. Aga kas see on ka otstarbekas? Igaühel on selle kohta oma arvamus. Mina arvan, et ei,» vastas Putin küsimusele parlamentarismi võimalikkusest Venemaal, põhjendades seda pikaajalise kogemusega erakondade puudumisega riigis.

«Parlamentaarse vabariigi tõhusaks toimimiseks peab poliitiline taristu kaua kasvama. Selles samas Euroopas on mõni erakond sajanditevanune. Meil on erakond seotud reeglina üksikisikuga,» märkis president, tuues näiteks Vladimir Žirinovski ja tema liberaaldemokraadid: «On Žirinovski, on LDPR, pole Žirinovskit...» jättis ta lause lõpetamata.