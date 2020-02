Allikad: Türgi ei kavatse enam takistada Süüria pagulaste liikumist Euroopasse

Allika kinnitusel on Türgi politseile, ranniku- ja piirivalvele antud tegevusjuhised, et ebaseaduslikku piiriületamist enam ei takistata.

Türgis on rohkem kui 3,6 miljonit Süüria sõja eest põgenenud inimest. Reutersi kohaselt eeldavad Türgi võimud, et pagulasi tuleb suurel hulgal veelgi juurde inimeste näol, kes põgenevad ägeneva sõjategevuse eest Idlibi provintsist.

Praegustel andmetel on juba peaaegu 300 migranti, sealjuures süürlasi, saabunud Edirne provintsi Kreeka piiril, eesmärgiga pääseda Euroopa Liidu territooriumile, teatas uudisteagentuur DHA.

Veel üks grupp migrante on jõudnud Lääne-Türgis Çanakkales Ayvacıki rannikule, kust tahetakse paatides minna edasi Kreeka Lesbose saarele.

Ametnik kirjutas Twitteris, et Süüria presidendi Bashar al-Assadi väed viivad Idlibis läbi etnilist puhastust. «Need inimesed üritavad põgeneda Türki ja Euroopasse. Me võõrustame juba peaaegu 4 miljonit pagulast, meil ei ole piisavalt majutusvõimalusi ja ressursse, et veel miljonil siseneda lasta.»