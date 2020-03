Veebiseminar: EL asub edukalt koroonakriisist väljumiseks looma ühist strateegiat

Euroopa Liidu institutsioonides töötavad Eesti ametnikud tõdesid täna peetud veebiseminaril, et sisepiiride sulgemine koroonaviiruse leviku tõttu tuli ühendusele šokina, mistõttu kriisist väljumist tuleb ausa konkurentsi tagamiseks põhjalikult koordineerida. Euroopa Komisjoni Eesti esinduse korraldatud seminar «Kuidas on Euroopa Liit Covid-19 kriisiga hakkama saanud?» on Postimehe veebilehel järelevaadatav.