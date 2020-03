OTSEPILT ⟩ Veebiseminar: kuidas on EL saanud hakkama koroonaviiruse kriisiga?

Mitmed Euroopa riigijuhid on nimetanud uue koroonaviiruse pandeemia tõttu tekkinud kriisi suurimaks pärast Teist maailmasõda, sest kaalul on inimeste elud, tavapärane ühiskonna toimimine seiskunud ja mõju majandusele on tohutu. Euroopa Komisjoni Eesti esinduse korraldataval veebiseminaril arutatakse täna, kuidas on Euroopa Liit Covid19 kriisiga hakkama saanud. Postimees teeb kell 15.00 algavast seminarist otseülekande.