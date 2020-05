Hiina ei kutsu väliseksperte enne võitu viiruse üle

Hiina esmane prioriteet on pandeemiast jagu saada ja seista vastu uue koroonaviiruse «absurdsele ja naeruväärsele» politiseerimisele, ütles suursaadik Chen Xu internetipressikonverentsil ajakirjanikele.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ootab Hiinalt kutset osaleda viiruse loomse päritolu uuringus. Viirusest teatati esmakordselt detsembris Hiinas Wuhani linnas ning levinuima teooria põhjal on see pärit elusloomaturult.

Chen vastas küsimusele, kas WHO-l on kutset oodata, et esmalt tahab Hiina keskenduda võitlusele pandeemiaga, kuni on saavutatud lõplik võit.

«Meil on vaja õiget fookust ja oma ressursside jaotamist.»

«Asi ei ole selles, et oleksime mis tahes uurimiste, küsitluste ja hinnagute suhtes allergilised,» lisas suursaadik ja kinnitas, et Hiina on valmis aitama rahvusvahelisel üldsusel tulevaste samalaadsete tervisekriiside vastu valmistuda.

«Me peame ajaga võidu jooksma, et päästa võimalikult palju elusid.»