Obama mõistis hukka Trumpi sammud pandeemia ajal

USA-s on koroonaviiruse epideemia nõudnud enam kui 77 000 inimelu, rohkem kui 1,27 miljonit inimest on andnud positiivse proovi.

«Me võitleme pikaajaliste trendide vastu, kus ollakse isekad, hõimlikud, lõhestatud, kus nähakse teisi vaenlasena, mis on muutunud Ameerika elus tugevamateks impulssideks. Ning muide, me näeme seda ka rahvusvahelisel tasandil. See on osa põhjusest, miks vastus sellele ülemaailmsele kriisile on olnud nii jõuetu ja ebaühtlane.»