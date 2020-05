Rootsi värbab koroonaviiruse mõjul hooldustöötajaid

Selline personali tugevdamine tuleneb kokkuleppest valitsuse, Rootsi suurima ametiühingu Kommunal ning omavalitsuste vahel, kelle ülesandeks on eakate eest hoolitsemine.

«Viirusepuhang näitas, et eakate hooldus on haavatav ning sellele on strukturaalne selgitus,» ütles tervishoiuminister Lena Hallengren ajakirjanikele. «Peamiselt sõltub see töötajate tingimustest,» lisas ta.

Pool Rootsis teatatud enam kui 3300-st COVID-19 surmast leidis aset hooldekodudes ja veel veerand juhtus nendega, kes on koduhooldusel.

Ebaõnnestumised hooldekodude elanike kaitsmisel on olnud Rootsis suur debatiteema. Mõned kriitikud on süüdistanud personali töötingimusi, teatades, et paljudel juhtudel on töö toimunud ilma kaitsevahenditeta.

Märtsis teatas ametiühing Kommunal, et 40 protsenti Stockholmi ehk epideemia epitsentri hooldekodude töötajaist olid väljaõppeta, lühiajaliste lepingutega värvatud inimesed, kes saavad palka tunnitöö alusel ning on ka töökaitseta. 23 protsenti töötajaist olid ajutised. Lisati ka, et sellised töötajad ei saa endale lubada tööle mitte minna isegi juhul, kui nad on haiged.

Viimane värbamiskokkulepe on järg valitsuse teisipäevasele teatele, et 2,2 miljardit Rootsi krooni (208 miljonit eurot) eraldatakse hooldustöötajate täienduskoolituse läbiviimiseks.