VIDEO ⟩ Soome rannikuvetes märgati delfiine

13-aastane Keeri Sjöblom elab Soome lõunaosas Kimitoönis ja just seal märkas ta eelmisel nädalal kolme delfiini. «Istusin köögis akna all ja sõin, kui märkasin vees midagi tumedat. Jooksin rannikule, et paremini näha,» rääkis tüdruk Ylele.