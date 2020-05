Ungari valitsus esitas erivolituste tühistamise eelnõu

«Eelnõu, milles kutsutakse valitsust lõpetama hädaolukorda, esitatakse täna parlamendile,» ütles Facebookis justiitsminister Judit Varga Facebookis.

«Uue seadusega lõpeb hädaolukord Ungaris arvatavalt 20. juunil,» ütles justiitsminister.

Koroonaviiruse vastane eelnõu kiideti parlamendis heaks 30. märtsil ning see võimaldas peaministril Viktor Orbánil ja valitsusel juhtida riiki parlamendist mööda minnes kuni pandeemia hädaolukorra lõpuni.

Orbáni sõnul olid erivolitused vajalikud otsuste tõhusaks langetamiseks ja muude sammude astumiseks hädaolukorra ajal. Kriitikud Ungaris ja välisriikides nägid nendes aga autoritaarse süsteemi kehtestamist.

Aprillis kiideti Euroopa Parlamendis heaks avaldus, milles öeldi, et Ungari meetmed lähevad vastuollu «Euroopa väärtustega».

Ungari valitsus lükkas kriitika tagasi ja rõhutas, et seadus oli proportsionaalne vastus epideemiaolukorrale ning et parlamendil oli võimalik see igal hetkel tühistada ning põhiseaduskohus võis sellele oma hinnangu anda.

Ungari on teisipäevase seisuga teatanud 3771 koroonaviiruse nakkusjuhtumist ja 499 surmast. Nakkus- ja surmajuhtumite arv on mais kahanenud.

Orbáni sõnul on kriitikutel võimalik «Ungari ees vabandada seaduse üle esitatud alusetute süüdistuste eest». Ka justiitsminister Varga ütles, et Ungarit on tabanud laimukampaania.

Ungari opositsiooniparteide sõnul kuritarvitab Orbán volitusi, et oma võimu kinnistada.

Alates aprillist on esitatud enam kui sada määrust, millega on kärbitud Ungari opositsiooni kontrolli all olevate kohalike omavalitsuste õigusi ja rahalisi vahendeid, kirjutas AFP.

Erivolitused nägid ette ka vanglakaristust «hirmu õhutamise» eest. See tekitas muret meediavabaduse piiramise kohta, juhul kui väljaanded kritiseerivad valitsuse samme pandeemia suhtes.