Brasiilias, Peruus ja Tšiilis on viiruse levik endiselt hoogustumas

«Lõuna-Ameerikas oleme me iseäranis mures, et läinud nädalal Brasiilias tuvastatud uute juhtumite arv oli kõrgeima nakatumiste hulgaga seitsmepäevane periood puhangu algusest saadik,» lausus Washingtonis asuva Pan-Ameerika Terviseorganisatsiooni direktor Carissa Etienne.

«Nii Peuu kui Tšiili teatavad samuti kõrgest esinemusest, mis on märk sellest, et nakatumine on neis riikides endiselt hoogu kogumas,» lausus ta iganädalasel briifingul.