Trumpi endine kaitseminister süüdistab presidenti võimu kuritarvitamises

«Donald Trump on minu eluajal esimene president, kes ei püüa ühendada ameerika inimesi – ei ürita isegi teeselda, et ta püüab. Selle asemel ta lõhestab meid,» ütles Trumpi endine liitlane Mattis The Atlanticus avaldatud kirjalikus avalduses.

«Me oleme tunnistajaks kolme aasta teadliku pingutuse tagajärgedele. Me suudame kokku tulla ilma temata, tuginedes oma kodanikuühiskonna sisemistele jõududele. See ei ole lihtne, nagu viimased päevad on näidanud, aga me võlgneme seda oma kaaskodanikele; eelmistele põlvkondadele, kes valasid verd meie tuleviku kaitsmiseks; ja meie lastele,» jätkas endine kaitseminister.