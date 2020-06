Hiina teatas suurimast koroonanakkuste arvust alates aprillist

Riigimeedia teatel avastati Xinfadi turul viirus lõikelaudadel, kus käitleti sisseostetud lõhet. Suuremad toidupoeketid Pekingis on kala müügilt eemaldanud. Pealinna võimud on andnud korralduse viia läbi toiduinspektsioon, mis keskendub värskele ja külmutatud lihale.

Xinfadi turu lähistel on suletud üheksa kooli ja lasteaeda, spordiüritused, ühised einestamised ja tuurid on peatatud. Enamik Hiinas kinnitust saanud nakkusjuhtumitest viimastel kuudel on olnud välismaal elavad kodanikud, kes on kodumaale naasenud.