Trump ütles, et president Barack Obama teadis 2016. aastal «enne valimisi, et Venemaa mängib mänge. Või talle öeldi seda. Kas see oli nii või teisiti, kes teab? Ja ta ei öelnud sõnagi. Põhjus, miks ta midagi ei öelnud on selles, et ta ei tahtnud seda näppida, sest ta arvas, et (Hillary Clinton) võidab, sest ta luges võltsarvamusküsitlusi. Seega ta arvas, et (Clinton) võidab. Ja meil oli vaikiv enamus, kes ütles: Ei, meile meeldib Trump.»