Vene arstid andsid loa Navalnõi evakueerimiseks

«Me langetasime otsuse, et ei vastusta tema üleviimist teise haiglasse, kuhu osutavad sugulased,» ütles Omski haigla peaarsti asetäitja Anatoli Kalinitšenko, kelle sõnul on patsiendi seisund stabiilne.

«Läbirääkimised Aleksei transportimise üle on surnud punktist edasi liikunud. On võimalus, et ta nüüd õnnestub ta üle viia. Kahju, et selleks otsuseks kulus nii palju aega,» ütles Navalnõi kõneisik Kira Jarmõš.