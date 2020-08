Kesk- ja Ida-Euroopa eksperdid avalikus kirjas: Venemaa-suunal ei tohi muutuda pehmeks

«Hübriidsõjale, mida Venemaa on Ukrainas pidanud, on lisandunud täielik skaala teisi meetmeid - alates valeinfost kuni korruptsioonini - mille eesmärk on õõnestada liberaalset demokraatiat ja nõrgestada transatlantilist sidusust,» märgiti eestlaste allkirjadega kirjas.