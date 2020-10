Uued koroonapiirangud pahandavad Põhja-Inglismaa suurlinnu

Peaminister Boris Johnson peaks uued piirangud esmaspäeval välja kuulutama. Covid-19 nakatunute arvud on taas tõusuteel, eriti Inglismaa põhjaosas, ning suureneb ka koroonasurmade arv, mis on praegu rohkem kui 42 000 ja niigi Euroopa kõrgeim.

Pärast seda, kui valitsuse plaan meediasse lekkis, on Johnson olnud kriitikatule all ning annab pärast nädalavahetusel peetud konsultatsioone tema meeskonna ning piirkondlike juhtide vahel algaval nädalal ülevaate parlamendile.

Rahandusminister Rishi Sunak ütles reedel, et tasub kuni kaks kolmandikku töötajate palkadest ettevõtetele, mis uue süsteemi kõrgeima kolmanda taseme liikumispiirangu reeglite kohaselt talvekuudeks end sulgema peavad.

Kuid linnapead, nende seas ka Manchesteri ja Liverpooli meerid teatasid, et uus toetus on murettekitavalt madalal miinimumpalka saavate töötajate nagu baari- ja köögitöötajate jaoks ning inimestele, kes on iseenda tööandjad nagu taksojuhid ja turvamehed.