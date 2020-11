Konfidentsiaalses dokumendis seisab, et lähikuudel samaaegselt juhtuda võivad katastroofid kätkevad endas märkimisväärset riski. Nende võimalike katastroofide nimekirjas on välja toodud Brexiti üleminekuperioodi lõpp, koroonaviirusest tingitud raskused ja võimalus, et gripihooaeg võib tulla tavapärasest hullem.