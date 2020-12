Afganistani idaosas hukkus plahvatuses vähemalt 15 inimest

«Lõhkekeha plahvatas Ghazni provintsis asuvas Gilani piirkonnas,» ütles provintsi kuberneri pressiesindaja Waheedullah Jumazada, kelle sõnul hukkus 15 last.

Pomm plahvatas, kui rikšat juhtinud mees sõitis ühte Gilani külla, et väidetavalt kaupa müüa ja teda ümbritsesid lapsed, ütles pressiesindaja. Ohvrite arv võib veel kasvada, lisas ta. Samuti teatas ta 20 vigastatust.

Keegi rünnaku eest vastutust ei võtnud ning Jumazada sõnul on algatatud juurdlus.

Varem teatati, et plahvatus leidis aset usutseremooniale kogunenud rahva seas. Ghazni kuberneri pressiesindaja ütles, et lõhkekeha oli paigaldatud moororrattale ja see jäeti maja juurde, kus usutalitust peeti.