Venemaa statistikaameti andmeil võib koroonasurmasid olla kolm korda rohkem

Rosstat ütles, et selle aasta jaanuarist novembrini on registreeritud 229 700 surma rohkem kui eelmisel aastal ning neist 81 protsenti on seotud koroonaviirusega.

«Rohkem kui 81 protsenti sellest suremuse suurenemisest sel perioodil on Covidi tõttu,» ütles asepeaminister Tatjana Golikova. See tähendab, et Venemaal on koroonaviiruse tõttu surnud 186 057 inimest.

Venemaal on kogu pandeemia ajal registreeritud rohkem kui kolm miljonit koroonanakkust, mis on suuruselt neljas näitaja maailmas.

Samal ajal on tervishoiuvõimud teatanud ainult 55 265 Covid-19 surmast, mis on palju madalam kui teistes rängalt kannatada saanud riikides.

Venemaad on kritiseeritud selle eest, et ametlikus statistikas kajastuvad ainult need koroonasurmad, mille puhul on lahkamine kinnitanud viirust peamise põhjusena.