Korruptsioonis süüdistatav Iisraeli peaminister saabus kohtusse

Netanyahu on nimetanud enda vastu esitatud süüdistusi «naeruväärseteks».

Netanyahu kindel toetaja knesseti spiiker Yariv Levin ütles pühapäeval, et kohus peab protsessi järgmise etapi edasi lükkama, kuna praegune menetlus kujutaks endast «jõhkrat sekkumist valimisprotsessi».

Levini sõnul on ebaõiglane, et süüdistus saab esitada oma seisukohad valimiskampaania ajal, kaitse seisukohtade esitamine on aga plaanitud valimistejärgsele ajale.