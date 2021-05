Briti pubid ja restoranid on taasavamise eel hädas töökäte nappusega

«Väga raske on töötajaid leida,» ütles Kagu-Londonis asuva Guildford Armsi juhataja Polina Minkova, kelle sõnul on eriti raske saada kogenud töötajaid.

See saab võimalikuks tulenevalt rangetest piirangutest ja edukast vaktsineerimiskampaaniast, mis on viinud koroonanakkused langusesse.

Toitlustussektori töötajate hulk on kahanenud osalt koroonaaja sundpuhkuste skeemi tõttu, aga ka sellepärast, et paljud on leidnud endale uue, stabiilsemana tunduva töökoha.