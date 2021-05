FOTO: Rizek Abdeljawad via www.imago-images.de/imago images/Xinhua

Iisraeli pühapäevastes õhurünnakutes on Gaza sektoris surma saanud vähemalt 44 inimest, kokku on nädal aega kestnud pommitamises hukkunud 188 inimest, nende seas 52 last, teatas Gaza terviseministeerium.