USA ja Venemaa relvajõudude juhid pidasid telefonivestluse

Ajaleht Kommersant kirjutas juba varem, et presidendid Vladimir Putin ja Joe Biden võivad enne aasta lõppu kohtuda video vahendusel ning järgmise aasta alguses otse.

22. novembril teatas Vene välisminister Sergei Lavrov, et Putini ja Bideni kontaktide aeg ja formaat on alles kooskõlastamisel. Lavrov nimetas Ukrainat eelseisvate kõneluste üheks teemaks.

Gerassimov osales Putini ja Bideni kõnelustel Genfis. «Tundsime konstruktiivset suhtumist. Mulle näib, et mõlemad meie riigid lähevad seda teed,» ütles Gerassimov presidentide kõneluste kohta Genfis usutluses Vene televisioonile.

2019. aasta septembris ütles Vene kaitseminister Sergei Šoigu, et Vene Föderatsiooni ja USA vahel on loodud kontakt «kindralstaabi tasemel».

«Meil on kontaktid Ameerika sõjaväega ka peastaabi tasemel. Need kontaktid on üldiselt üsna konstruktiivsed, ütles Šoigu toona.