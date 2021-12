NATO tõrjus Moskva nõude mitte lubada Ukrainal alliansiga liituda

«Me ei saa nõustuda sellega, et Venemaa üritab taastada süsteemi, kus suurriikidel nagu Venemaa on mõjusfäärid, kus nad saavad kontrollida või otsustada, mida teised liikmed saavad teha,» märkis alliansi peasekretär.

Vene välisministeerium oli varem öelnud , et NATO peaks ametlikult loobuma 2008. aasta otsusest avada uks liitumiseks Gruusiale ja Ukrainale.

«Euroopa julgeoleku fundamentaalsetes huvides on vaja ametlikult loobuda 2008. aasta NATO Bukaresti tippkohtumise otsusest, mille järgi «Ukraina ja Gruusia saavad NATO liikmeteks»,» teatas ministeerium avalduses.

Stoltenberg ütles selgelt välja, et kuigi lääne liidrid on kõnelusteks avatud, ei tee nad kompromisse iga Euroopa rahva õiguse osas otsustada oma tee üle ise.

«See on kirjas paljudes dokumentides ja lepingutes, millele ka Venemaa on alla kirjutanud,» ütles ta, viidates külma sõja aegsetele Euroopa julgeolekulepetele.

«On selgelt öeldud, et igal suveräänsel sõltumatul riigil on loomulik õigus valida oma tee, sealhulgas see, millises julgeolekukorralduses ta osaleda soovib,» lisas Stoltenberg.