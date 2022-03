Teet Kalmus: Venemaa ei tea oma kaotuste ulatust

Olemasolevate andmete järgi mingi aeg tagasi siiski paar väiksemat Valgevene lahinggruppi viidi Ukrainasse, aga sõdurid keeldusid relvadest laskmast. Ohvitserid kannavad ette, et juhul kui nad ületaksid piiri, on nende elud ohus ning toimuks massiline vabatahtlik vangiandmine. Ega ohvitserid lollid ole, sellise jutuga on neil siiani õnnestunud sõttaminemisest pääseda.

Evakueerimine Odessast 7. märtsil. Foto: BULENT KILIC/Scanpix

Aga sellisel kujul lennukeelutsooon oleks ainuke realistlik variant ja ei saaks ka Venemaa kobiseda, sest nende endi jutu järgi olevat ju tavainimeste elud kõige tähtsamad. Mida nad «demonstreerivad» Mariupolis, kus Ukraina poole viiv humanitaarkoridor on mineeritud ja vaba oleks tee Venemaa kontrolli all olevale territooriumile, aga missugune terve mõistusega inimene läheks Mordorisse?

Rahulolematus Moskvas ja Peterburis?

Venemaal kukkus eile rubla kivina. Vaatasin mitme Venemaa majanduseksperdi analüüse ning nende järgi veab praeguse olukorra jätkudes välja ehk juunikuuni ning palju sõltub sellest, kuidas laekub raha energiakandjate müügist. Suurima paugu saavad linnades elava keskklassi esindajad, aga kes olid vaesed, jäävad lihtsal veel vaesemaks ning erilist lootust pole, et nad välja tuleksid.

Suure paugu saavad nii tootmissektor kui teenuste sektor, sest raha kokku kuivades loobuvad inimesed just erinevatest teenustest esmajärjekorras. Elu seisma ei jää, aga mis elu see enam on. Samas, kes pole head elu kunagi tundnud, ei saa ka teada, millest nad ilma jäävad. Päris täpselt ei oska keegi ennustada, kui kiirelt asjad seal halvenevad, samas kõige suurem tõenäosus tänavatele jõudva rahulolematuse tekkimiseks on eeskätt Moskvas ja Peterburgis.

Osalejaid arreteeriti ka 3. märtsil toimunud meeleavaldustel. Foto: AFP/Scanpix

Nädalavahetusel toimusid sõjavastased meeleavaldused üle terve Venemaa ning enamus osavõtjatest arreteeriti. Samas olid nad nii käpardlikud, et ühe noore naise ülekuulamisel ei suudetud tuvastada telefoni ning kogu ülekuulamise protsessi sai ka salvestada. Tõelised Venemaa mehed said naist taguda ja nad tundsid sellest siirast rõõmu.

Minu tähelepanu köitis kasutatav sõnavara – «vragi naroda» ehk siis tõlkes «rahvavaenlased». See on stalinliku terrori õigustamiseks kasutatud sõnapaar, selle sõnapaari saatel tapeti miljoneid süütuid inimesi ja nüüd räägivad nii Venemaa õiguskaitseorganite esindajad.

Venemaa kui fašistlik Saksamaa

Selle noore naise käitumine näitab, et siiski pole Venemaal veel kõik kadunud, on ka inimesi, kellel on süda õige koha peal. Aga see klipp levib ka Venemaal ning asja iseloomustamiseks on üks sõna – Gestaapo. Lisaks nimetas USA välisminister Antony Blinken Mariupoli, Harkivi ja Kiievi kaitsmist tänapäeva Stalingradi lahinguks ja ei ole raske näha selle ütlemise tagamõtet – Venemaa on oma käitumiselt täiesti võrreldav fašistliku Saksamaaga.

Ahjaa, toimusid ka järjekordsed läbirääkimised, kus Venemaa nõudmised olid samad nagu ennegi, aga lisaks tahtsid nad, et peaministriks saaks Juri Boiko, venemeelne Ukraina poliitik, samas kui Zelenskõil lubaksid nad edaspidi president olla. Loomulikult saadeti nad pikalt, aga väike nihe see siiski on.

Lõpetaks Venemaa välisministri Sergei Lavrovi juba surematuks saanud lausega, et erioperatsiooni on Ukrainas vaja selleks, et ära hoida sõda. Kui madalale võib üks inimene langeda? Nagu näha, siis seal allpool piiri ees ei ole. Kui ma ta nägu näen, läheb süda pahaks, aga ometi asjatab selline limukas kõikjal maailmas vabalt veel ringi. Veel.