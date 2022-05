Podoljak: Vene-Ukraina kõnelused on peatunud

«Läbirääkimised sõltuvad sellest, kuidas kulgevad Ukrainas sündmused. Need on sõja algusest peale oluliselt muutunud... Tänaseks on see peatatud. Peatatud, sest pärast Istanbuli kommünikeed olulisi muudatusi ega edusamme ei ole. Venemaa on ikka veel kinni oma stereotüüpses mõtlemises. 82 sõjapäeva jooksul ei ole Venemaa mõistnud, et olukord Ukrainas tervikuna ei ole selline, nagu nad algusest peale arvasid... Nad elavad endiselt maailmas, kus Ukrainas valitseb väidetavalt natsism,» ütles Podoljak teisipäeval teleusutluses.