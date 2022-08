ÜLEVAADE ⟩ Sõja varju kiuste tähistasid ukrainlased iseseisvuspäeval ühtsust

«Kuus kuud, rahulik elu on lõhutud igas perekonnas,» ütles 80-aastane Nina Mihhailovna eile Kiievi Iseseisvuse väljakul uudisteagentuurile AFP. «Nii palju hävingut, nii palju surnuid, kuidas sellega toime tulla?»

«Ma ei saa öösel magada selle tõttu, mida näen ja kuulen, et Ukrainale tehakse,» lausus ülevoolavate tunnete tõttu värisevi hääli AP-le samuti pensioniealine Tetjana, kes oma perekonnanime avaldada ei soovinud. «See pole sõda. See on ukraina inimeste hävitamine.»