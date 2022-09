Karis: hukkamõist üksi on täna liiga vähe

«Võltspidulikkus, millega Venemaa on teatanud Ukraina territooriumide annekteerimisest, on osa küünilistest poliittehnoloogiatest, mida raamistab retoorika Nõukogude Liidu taastamisest. Petliku sära keskel võtab Venemaa juhtkond nõnda oma rahvalt tuleviku ja määrab elama mineviku pimeduses,» kommenteeris president.

«Rahvusvahelise kogukonna reaktsioonid Venemaa agressioonile on näidanud, et maailm mõistab, mis on vale, palju rohkem, kui me arvata ja loota julgesime. Me peame seda ühtsust hoidma ja looma sellele uue maailma, kus ei ole kohta julmusele ja imperialistlikele ambitsioonidele, kus rahvusvahelist õigust ja inimõigusi austatakse,» märkis president.