Venemaal algas kohus opositsioonipoliitiku Ilja Jašini üle

Kohtuprotsessi algul Moskva Meštšanski ringkonnakohtus ütles ta, et temavastane kaasus on võltsitud ja «kõigi ebaseadusliku poliitilise tagakiusamise tunnustega». Ta märkis, et viitas kõnealuses videos Venemaa ametlikele allikatele ja Ukraina avaldustele, et anda publikule objektiivne ülevaade.