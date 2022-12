PIIRSALU UKRAINAS ⟩ Õhuluuraja: Eesti droonidega oleksime sõjas palju võimsamad

Teiseks on EOSi tugev külg see, et UAV juhtimiskeskuses on erinevad tulejuhtimise tarkvara vahendid.

Vaid ühe drooni on venelased tabanud

Kolmandaks EOSi trumbiks on see, et UAVdel on alternatiivne navigatsioon lisaks GPS-süsteemile. See on oluline sellepärast, et Vene üksused segavad kogu rindealal väga aktiivselt GPSi signaale. EOS saab sellised juhul, kui GPSi signaal on häiritud või vastane üritab juhtimist üle võtta, edasi lennata ka muude navigeerimisvahendite järgi.

Neljanda eelisena nimetas Reiman Threodi mugavat kasutamist ja töökindlust, mis on sõjas kriitlilse tähtsusega.

Ukraina üksuste käsutuses on juba või jõuab kohe-kohe kohale suurusjärgus 15 Eesti drooni EOS. Vene armee on neist alla lasknud vaid ühe. Kinnitamata andmetel sai see UAV raketitabamuse. Rakettide eest pole neid võimalik kaitsta. Pole teada, millised taktikalises olukorras see tabamus täpselt juhtus.

«Samas on EOSide kasutus väga intensiivne,» rääkis Reiman. «Ühe üksuse andmetel lendavad nad 18 tundi ööpäevas. Seega on töökindluse protsent on väga kõrge. Eriti võrreldes ka Bayraktaridega, rääkimata lihtsatest tsiviildroonidest.»