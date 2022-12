Putin: Venemaa kasutab tuumarelva üksnes vastulöögiks

«Meie poolt saab olla ainult üks vastus – järjekindel võitlus meie rahvuslike huvide eest. Me teeme just seda. Ja ärgu keegi arvaku midagi muud,» ütles Putin.

«Selle kohta, et Venemaa ei kasuta mitte mingil juhul esimesena. Kui ei kasuta esimesena mitte mingil tingimusel, siis tähendab ei kasuta ka teisena. Sest selle kasutamise võimalus tuumalöögi korral meie territooriumile on väga piiratud,» lisas ta.

«Me ei ole hulluks läinud, oleme teadlikud sellest, mis on tuumarelv. Meil ​​on need vahendid ning need on arenenumal ja kaasaegsemal kujul kui ühelgi teisel ​​tuumariigil. Täna on see ilmselge fakt,» väitis ta kohtumisel presidendi inimõigusnõukogu liikmetega.