Greta Thunberg peeti Lützerathi meeleavaldusel kinni

«Grupp on politsei vahi all,» teatas politsei pressiesindaja, kui temalt küsiti Thunbergi ja teiste aktivistide kohta.

Kliimaaktivist mõistis laupäeval hukka Saksamaa plaani lammutada hiiglasliku söekaevanduse laiendamiseks küla. Küla plaanitakse hävitada, et laiendada selle kõrval asuvat energiafirma RWE söekaevandust, mis on juba praegu üks Euroopa suuremaid.

«Asjaolu, et Saksamaa valitsus teeb kokkuleppeid ja kompromisse fossiilkütustefirmadega nagu RWE, on häbiväärne,» ütles Thunberg. «Saksamaal, maailma ühel suuremal saastajal, on tohutu vastutus,» lisas ta.