Vene luurele spioneerinud rootslane: edastasin neile valeinfot

36-aastane Payam Kia tunnistas eilses apellatsioonikohtus, et sai Vene saatkonnalt spioneerimise eest rahalist tasu, kuid eeldas, et ümbrikes edastatud teave oli vale ning eitab seetõttu seaduserikkumist.

Lundi ülikooli dotsent ja luureekspert Tony Ingesson lisas avalik-õiguslikule ringhäälingule, et vendade tekitatud kahju suurust on raske hinnata, sest pole teada, mis laadi info lekkis ja kui suures ulatuses. «Teoreetiliselt võis ta muuta keerulisemaks vastuluure Rootsis ja seega lihtsustada Vene luuretegevust,» ütles ta, lisades, et kui see kahjustas Rootsi luure töömeetodeid ja allikaid, võib süsteemi taastamine võtta aastaid, vahendas Postimees eelnevalt.