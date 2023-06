POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Paljude ukrainlaste optimism võib lõppeda koos sõjaga

Ukrainlased on üldiselt optimistlikud eelmisel nädalal alanud kauaoodatud pealetungi ja sõja arengute suhtes. Positiivset lootust näitavad alanud arutelud selle üle, millised on ootused riigi arengule sõja lõppedes. Oht seisneb selles, kui võim ei suuda otsustavalt näidata, et nende käitumine on muutunud.

«Kõige tähtsam on, et me ei naaseks pärast sõda vana poliitika juurde,» sõnastas lühidalt väga paljude ukrainlaste lootuse kogenud Kiievi politoloog Volodõmõr Fessenko, kes on teinud sõja ajal koostööd ka presidendi kantseleiga.

Pärast 2014. aasta väärikuserevolutsiooni võitu Ukraina reformide elluviimisel osalenud ettevõtja Valeri Pekari artikli loogika seisnes selles, et liitlased on kindlasti nõus ja isegi väga tahavad anda sõja järel Ukrainale raha riigi ülesehitamiseks, aga seavad nõudmiseks reformide tegemise. Reforme aga Ukrainas keegi teha ei taha ning tegema ei hakka. Kui aga hakataksegi tegema, siis nii, et väliselt paistaks, nagu oleks tegu reformidega.

«Lootus on sellel, et me ei hakka tegema reforme, aga meile antakse ikkagi raha, sest [liitlased] hakkavad tundma häbi, et nad on meile võlgu. See lootus on alusetu,» kirjutas Pekar. «Raha tuleb sinna, kus on majanduslik vabadus ja õigusriik.»