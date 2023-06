POSTIMEES IDA-UKRAINAS ⟩ Ründebrigaadi naisohvitser: «Mul pole aega hirmu tunda»

«Puhtinimlikult on raske. Väga raske,» rääkis 24-aastane leitnant Olha, kes on praegu Ida-Ukraina rindel sõdiva 5. ründebrigaadi staabiülema asetäitja. «Aga kui viriseksin, siis ütleksid [alluvad] kohe, et kuule naine, see oli su enda valik. Eriti ei saa sellist suhtumist lubada, kui üksus täidab lahinguülesannet, sest siis on kõigil selletagi tugev stress. Aga pingutame kõvasti!»