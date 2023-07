Hispaania alustab ELi eesistumist sihiga vähendada Euroopa sõltuvusi

Eesistumisaeg tõotab tulla Hispaania jaoks pinev, sest 23. juulil on riigis kavas ennetähtaegsed valimised, millega peaminister Pedro Sáncheze vasakpoolne koalitsioonivalitsus võib võimu kaotada ning asenduda konservatiivse valitsuse või isegi koalitsiooniga paremäärmuslaste osavõtul.

Sánchez on öelnud, et Hispaania kui eesistujariigi üks eesmärke on tuua Euroopa oma kodanikele lähemale.