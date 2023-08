POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Ukraina sõjavägi üritab üha aktiivsemalt üle Dnipro tungida

Ukrainlaste tegutsemist mõjutab endiselt juuni alguses Kahhovka tammi õhku laskmine ja veehoidla tühjaks jooksmine. Kui Lõuna-Ukrainas asuvast Hersoni linnast on üleujutusega kaasnenud suurvesi juba ammu kadunud, siis Dnipro jõe vasakkallas on tunduvalt madalam ja seetõttu endiselt vesine ning tüma.

Samuti on Hersoni piirkonnas puudus paatidest, millega jõge ületada. Üks kohalik, kellega Postimees sel nädalal vestles, ütleski: «Kõige enam vajame vett ja paate.» Vett selles mõttes, et Kahhovka veehoidla tühjenemise üheks tagajärjeks on põhjavee taseme langus Hersonis – linna kimbutab veepuudus – ning paate on vaja selleks, et ukrainlastel oleks lihtsam vastaskaldale tungida. Taganedes lõhkusid Vene sõdurid enamuse veesõidukitest või läksid lihtsama vastupanu teed – röövisid paatidelt mootorid.