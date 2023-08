USA kiitis välisabiprogrammi raames heaks esimesed relvad Taiwanile

Välisministeerium teavitas teisipäeval kongressi 80 miljoni dollari suurusest paketist, mis on väike võrreldes hiljutiste relvamüügiga Taiwanile, kuid on esimene Taiwanile välismaise sõjalise rahastamise programmi raames.

Washingtoni samm vihastab kindlasti Hiinat. USA on viis aastakümmet tunnustanud ametlikult ainult Pekingit, kuid kongress on nõudnud Taiwani suhete seadusega relvade tarnimist demokraatliku omavalitsusega saarele, et see saaks ennast kaitsta.