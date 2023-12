«Pärast Brüsselist naasmist lähen ma Tallinnasse, et kohtuda Leedu, Läti ja Eesti peaministritega. Teemad on ilmselged: sõda, piiride kindlus. Me tugevdame koostööd riikidega, mis jagavad meie nägemust nendel teemadel,» ütles Tusk täna parlamendis peetud kõnes.