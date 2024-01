POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Eesti sõdur oma kunstiteosest rindelinnas: selles on kogu minu kurbus

Osa nendest tunnetest valas Sergo välja kunstiteosesse, installatsiooni ühes Donetski oblasti rindelähedases linnas. Postimees pole varem selliseid kunstiteoseid vähemalt idarindel näinud. Seda enam, et autor on Ukraina armee sõdur.

Tee ääres asuv ja seetõttu juba palju tähelepanu pälvinud installatsioon on karm – see on tehtud hukkunud ja haavatud sõdurite asjadest. See koosneb muu hulgas veristest ja poristest žguttidest, kaitsevestide katkistest plaatidest, sõdurite saabastest ja paljust muust sõduri varustusest.