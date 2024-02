Põhja-Korea tulistas Kollasesse merre mitu tiibraketti

Pyongyang on sel kuul samuti väitnud, et katsetas ka veealust tuumarelvasüsteemi ja tahkekütusel töötavat hüperhelikiirusega ballistilist raketti.

Analüütikud on hoiatanud, et Põhja-Korea võib katsetada tiibrakette enne nende Venemaale saatmist Ukrainas kasutamiseks. Washington ja Soul väidavad, et Kim on saatnud Moskvale relvi eeldatava ebaseadusliku tehingu alusal, mis on ÜRO sanktsioonide tõttu keelatud.