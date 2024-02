POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Eesti sõdur räägib, kuidas ta kümme tundi järjest eluga hüvasti jättis

Kui ma rääkisin sinuga oma pikema loo jaoks põhjustest, miks sõja algul ukrainlastele appi läinud Eesti meestest on koju läinud, siis sa tõid ühe peamise põhjusena välja pideva psüühilis pinge. Milline on see eesliinil võitleva sõduri psüühiline pinge? Suudad sa seda kirjeldada?