«Donald Trumpi ülestunnistus, et ta kavatseb anda Putinile rohelise tule suuremaks sõjaks ja vägivallaks, et Venemaa president saaks jätkata oma jõhkrat rünnakut vaba Ukraina vastu ning laiendada oma agressiooni Poola ja Balti riikide elanikele, on kohutav ja ohtlik,» ütles Biden.