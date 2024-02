«Näeme juba selle mõju, et USA ei ole suutnud langetada otsust, kuid ma eeldan, et USA suudab otsuse teha, et kongress ja esindajatekoda lepivad Ukraina jätkuvas toetamises kokku,» rääkis Stoltenberg NATO kaitseministrite kohtumise eel ajakirjanikele.