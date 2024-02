Ungari peaminister Viktor Orbán andis reedel pärast kohtumist Rootsi peaministri Ulf Kristerssoniga mõista, et Rootsi liitumise ratifitseerimiseks takistusi ei ole. Orbáni erakond Fidesz, kelle koalitsioonil kristlike demokraatidega on parlamendis kahe kolmandikune enamus, on väljendanud ratifitseerimisele toetust. Ratifitseerimist toetavad ka kõik opositsioonierakonnad peale paremäärmusliku liikumise Meie Kodumaa.