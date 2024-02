DNA-proov tõestas aastakümneid tagaotsitud jaapani äärmuslase isiku

DNA-proovi kohaselt oli 70-aastane mees, kes tunnistas jaanuaris haiglas surivoodil üles, et on 1970. aastatel pommiplahvatusi korraldanud vasakäärmusliku rühmituse tagaotsitud liige, tõepoolest see, kes väitis end olevat, teatas täna Jaapani politsei.